Шутка звучала следующим образом: "Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева".
Напомним, что в московской команде шутку посчитали оскорбительной и потребовали публичных извинений перед Тедеско.
Источник: "инстаграм" проекта "Коммент.Шоу"
Представители "Коммент.Шоу" извинились перед Тедеско за шутку Казанского
Представители Ютуб-канала "Коммент.Шоу" принесли свои извинения главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско за шутку комментатора Дениса Казанского.
Фото: "инстаграм" проекта "Коммент.Шоу"
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