Представители "Коммент.Шоу" извинились перед Тедеско за шутку Казанского







Представители Ютуб-канала "Коммент.Шоу" принесли свои извинения главному тренеру " Спартака " Доменико Тедеско за шутку комментатора Дениса Казанского.

Фото: "инстаграм" проекта "Коммент.Шоу"

Шутка звучала следующим образом: "Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева".



Напомним, что в московской команде шутку посчитали оскорбительной и потребовали публичных извинений перед Тедеско.



Источник: "инстаграм" проекта "Коммент.Шоу"