"В семье не без урода!" Овчинников чуть не подрался с фанатами ЦСКА (видео)

После матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ротором" (0:1) в аэропорту в Волгограде некоторые из болельщиков красно-синих стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста. Овчинников попытался с ними разобраться, однако предотвратить потасовку удалось другим представителям московской команды.
Когда Овчинников уходил, один из болельщиков извинился за своего соратника, крикнув: "Извини, Иваныч! В семье не без урода!".
ЦСКА после 13-и туров с 28-ю очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
Источник: Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.