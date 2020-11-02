"В семье не без урода!" Овчинников чуть не подрался с фанатами ЦСКА (видео)

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников стал участником конфликта с фанатами "армейцев".


После матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и "Ротором" (0:1) в аэропорту в Волгограде некоторые из болельщиков красно-синих стали выкрикивать оскорбления в адрес специалиста. Овчинников попытался с ними разобраться, однако предотвратить потасовку удалось другим представителям московской команды.

Когда Овчинников уходил, один из болельщиков извинился за своего соратника, крикнув: "Извини, Иваныч! В семье не без урода!".

ЦСКА после 13-и туров с 28-ю очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.

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Теги: ЦСКА Овчинников
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