Влашич, Ерохин и Понсе вошли в число номинантов на звание лучшего игрока октября в РПЛ

? Кто стал лучшим игроком октября? Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/OXVrpDyFdA— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 3, 2020
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? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/fZdjyVAMrO
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока прошедшего месяца. На звание лучшего футболиста октября претендуют Никола Влашич (ЦСКА, результативность 2+2), Александр Ерохин ("Зенит", 4+0), Эсекьель Понсе ("Спартак", 3+1), Даниил Лесовой ("Динамо", 3+0) и Антон Заболотный ("Сочи", 3+1). Все претенденты провели в прошедшем месяце по 4 матча.
Лучшего игрока октября определит совместный выбор экспертов лиги, болельщиков и экспертов телеканала "Матч Премьер".