Влашич, Ерохин и Понсе вошли в число номинантов на звание лучшего игрока октября в РПЛ

? Кто стал лучшим игроком октября? Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/OXVrpDyFdA

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? В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР

?#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/fZdjyVAMrO