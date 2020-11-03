Влашич, Ерохин и Понсе вошли в число номинантов на звание лучшего игрока октября в РПЛ

РПЛ объявила имена пятерых футболистов, претендующих на звание лучшего игрока чемпионата за октябрь.

РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока прошедшего месяца. На звание лучшего футболиста октября претендуют Никола Влашич (ЦСКА, результативность 2+2), Александр Ерохин ("Зенит", 4+0), Эсекьель Понсе ("Спартак", 3+1), Даниил Лесовой ("Динамо", 3+0) и Антон Заболотный ("Сочи", 3+1). Все претенденты провели в прошедшем месяце по 4 матча.

Лучшего игрока октября определит совместный выбор экспертов лиги, болельщиков и экспертов телеканала "Матч Премьер".

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Теги: Влашич Ерохин Понсе Лесовой Заболотный
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