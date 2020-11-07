"Гол нельзя было засчитывать. Ларссон нарушал правила. Если бы VAR вмешался, то Кукуян рассматривал бы еще один момент.
Был фол на Айртоне перед пасом. Игрок "Урала" дернул за плечо игрока "Спартака". Это одиннадцатиметровый удар", - написал Федотов в своем телеграм-канале.
Напомним, что встреча "Спартака" и "Урала" завершилась вничью со счетом 2:2. Красно-белые набрали 28 очков и временно поднялись на 2-ю строчку чемпионата России. "Урал" же занимает 11-е место, имея в своем активе 15 очков.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
Арбитр Федотов: первый гол "Спартака" нельзя было засчитывать. Следовало назначить пенальти
Футбольный судья Игорь Федотов разобрал эпизод с первым голом "Спартака" в матче с "Уралом" (2:2) в 14-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!