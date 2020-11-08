"Команда показала, как она может и должна играть во втором тайме. Показала, что командный дух есть и никуда не делся, и на этой основе команда будет двигаться дальше. Это ответ всем скептикам, злопыхателям и недоброжелателям. Как говорится, посмотрите на табло", - приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что встреча "Зенита" и "Краснодара" завершилась волевой победой петербургского клуба со счетом 3:1. На гол с пенальти нападающего "быков" Маркуса Берга сине-бело-голубые ответили забитыми мячами Далера Кузяева, Артема Дзюбы и Алексея Сутормина.
Гендиректор "Зенита" - об игре с "Краснодаром": ответ всем скептикам и недоброжелателям
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев поделился эмоциями от победы в матче 14-го тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"
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