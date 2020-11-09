"Бороться за чемпионство в этом сезоне будут "Зенит" и ЦСКА? Думаю, да. А "Спартак" даже в тройку не попадет, тут мое мнение не изменилось. Почему? Да вы посмотрите внимательно на игру "Спартака".
Команда просто не знает, как выходить из обороны! Единственный вариант – длинная передача в расчете на Соболева или кого-то еще из группы атаки", - приводит слова Радимова "Спорт-экспресс".
Ранее стало известно, что Радимов заключил пари с известным блогером и комментатором Василием Уткиным. Спор заключается в позиции "Спартака" в турнирной таблице по итогам сезона в РПЛ (попадут ли красно-белые в тройку).
После 14-и туров лидирует московский ЦСКА, который набрал 31 очко. Второе место занимает "Зенит" (30), 3-е - "Спартак" (28).
Радимов: "Спартак" не попадет в тройку, мнение не изменилось. Посмотрите на их игру
Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
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