Лексаков: иностранные тренеры ни в чем не превосходят наших. Они не привнесли в наш футбол ничего нового

Спортивный директор РФС и генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков поделился мнением о влиянии иностранных тренеров на Российскую премьер-лигу.

Фото: ФК "Спартак"