- Почему тренеры-иностранцы снова в моде? Это отдельные решения клубных руководителей, но, как мне видится, ни один иностранный специалист не привнес в наш футбол ничего нового. Мы наблюдаем за их работой, которая может быть успешной или не очень, но они ни в чем не превосходят наших тренеров, чьи рабочие места занимают, - передает слова Лексакова "МК".
В настоящее время с клубами Российской премьер-лиги в качестве главных тренеров работают три специалиста из дальнего зарубежья - Доменико Тедеско ("Спартак", Германия"), Сандро Шварц ("Динамо", Германия) и Марко Николич ("Локомотив", Сербия). "Спартак" находится на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ с 28 очками после 14 сыгранных туров, бело-голубые набрали 26 очков и занимают четвертое место, "железнодорожники" с 21 баллами идут на восьмой позиции.
Лексаков: иностранные тренеры ни в чем не превосходят наших. Они не привнесли в наш футбол ничего нового
Спортивный директор РФС и генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков поделился мнением о влиянии иностранных тренеров на Российскую премьер-лигу.
Фото: ФК "Спартак"
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