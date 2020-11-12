"Все мы помним, насколько уверен в себе был наш любимчик Куинси Промес, но никто же не знает, как тяжело он начинал в "Спартаке". Я когда его увидел впервые, ляпнул кому-то на тренировке в духе: "Что за дрова привезли". С тех пор по языку себя ударил, больше я никогда никого не оцениваю по первым тренировкам или играм", - написал Ребров в своем блоге на sports.ru.
Напомним, что Промес защищал цвета красно-белых в период с 2014 по 2018 год. В Премьер-Лиге голландец провел 115 матчей и забил 59 голов. В чемпионате России сезона-2016/2017 Промес стал одним из лучших игроков "Спартака", завоевавшего чемпионский титул.
На данный момент 28-летний футболист выступает за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне голландского чемпионата Промес провел 8 матчей и забил 3 гола.
Ребров: когда Промеса увидел впервые, ляпнул кому-то: "Что за дрова привезли"
Голкипер "Спартака" Артем Ребров вспомнил о переходе в московскую команду нападающего Куинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!