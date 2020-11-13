- Здоровье у Бахтиёра уже лучше. Восстановление идет хорошо, гематома понемногу сходит. Сейчас он не тренируется, физические нагрузки ему запрещены. На следующей неделе планируется обследование, по итогам которого будет ясен дальнейший ход восстановления, - передает слова Новикова Sport24.
22-летний полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов получил травму в начале первого тайма встречи 14 тура РПЛ против "Ростова" (2:0) в столкновении с защитником желто-синих Денисом Терентьевым, который случайно угодил казахскому хавбеку коленом в голову. Зайнутдинов был заменен, после игры у него диагностировали сотрясение мозга.
Агент Зайнутдинова: здоровье Бахтиёра уже лучше, гематома понемногу сходит
Агент полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова Евгений Новиков рассказал о восстановлении футболиста после травмы, полученной в матче 14 тура РПЛ против "Ростова".
Фото: РИА Новости
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