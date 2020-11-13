Как сообщает источник, 34-летний бразилец попал в сферу интересов турецкого клуба "Истанбул Башакшехир". Также Халк может вернуться на родину. В его услугах заинтересованы "Атлетико Минейро" и "Палмейрас".
Ранее появилась информация, что "Зенит" вступал в переговоры с бразильцем. Также претендентами на Халка являются "Галатасарай", "Порту" и "Сан-Паулу".
Источник: TransferMarketWeb
На Халка, которым интересуется "Зенит", претендуют еще 3 клуба
Бывшим нападающим "Зенита" Халком, который сейчас выступает за "Шанхай СИПГ", заинтересовались еще три клуба.
Фото: ФК "Шанхай СИПГ"
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