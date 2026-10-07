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Орлов считает, что "Зениту" не нужен Садулаев: лучше своих воспитать

Комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зениту" не стоит приглашать полузащитника "Ахмата" Лечи Садулаева, поскольку петербургскому клубу необходимо делать ставку на собственных воспитанников.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Орлов высоко оценил игровые качества Садулаева, однако выступил против его возможного перехода в "Зенит". По мнению комментатора, в системе петербуржцев уже есть перспективные молодые футболисты, которым необходимо предоставлять возможности в основной команде.

"Стоит ли "Зениту" присмотреться к Лечи Садулаеву? Да нет, не надо. Конечно, он хороший футболист. Но мы должны сами воспитать такого, понимаете? У нас есть способные игроки, например, Шилов, Кондаков и другие ребята есть на подходе. Не надо из других клубов брать, потому что лучше своих воспитать", — заявил Орлов.

Комментатор также отметил работу Сергея Семака с молодежью. По его словам, главный тренер "Зенита" регулярно привлекает молодых игроков, а их дальнейший прогресс уже зависит от них самих.

"Тренер дает возможность, а дальше все зависит от них самих. Они должны стать профессионалами. Поэтому Садулаев неплох для России, но мы должны брать с перспективой на Европу", — добавил Орлов.

Источник: Радио "Зенит"

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