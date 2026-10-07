Орлов считает, что "Зениту" не нужен Садулаев: лучше своих воспитать

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Стоит ли "Зениту" присмотреться к Лечи Садулаеву? Да нет, не надо. Конечно, он хороший футболист. Но мы должны сами воспитать такого, понимаете? У нас есть способные игроки, например, Шилов, Кондаков и другие ребята есть на подходе. Не надо из других клубов брать, потому что лучше своих воспитать", — заявил Орлов.