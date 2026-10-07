Орлов считает, что "Зениту" не нужен Садулаев: лучше своих воспитать

"Стоит ли "Зениту" присмотреться к Лечи Садулаеву? Да нет, не надо. Конечно, он хороший футболист. Но мы должны сами воспитать такого, понимаете? У нас есть способные игроки, например, Шилов, Кондаков и другие ребята есть на подходе. Не надо из других клубов брать, потому что лучше своих воспитать", — заявил Орлов.
Комментатор также отметил работу Сергея Семака с молодежью. По его словам, главный тренер "Зенита" регулярно привлекает молодых игроков, а их дальнейший прогресс уже зависит от них самих.
"Тренер дает возможность, а дальше все зависит от них самих. Они должны стать профессионалами. Поэтому Садулаев неплох для России, но мы должны брать с перспективой на Европу", — добавил Орлов.
Источник: Радио "Зенит"