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Булыкин: у Роналду будет прощальный матч в сборной, как у Месси, но уже с другим тренером

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о конфликте Роналду с тренером национальной команды Португалии.
Фото: Getty Images
"Думаю, у Роналду все равно будет прощальный матч в сборной Португалии, но уже с другим тренером.
Он по?любому сыграет прощальный матч за сборную. Всё?таки должны его хорошо проводить", - сказал Булыкин "Матч ТВ".

Ранее форвард покинул расположение сборной Португалии после того, как Жорже Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. За национальную команду Роналду забил 146 голов, оставаясь рекордсменом по этому показателю.

7 октября сборная Аргентины сыграла с Бенином. Эта встреча стала последней для Месси в составе национальной команды.

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