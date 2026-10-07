Булыкин: у Роналду будет прощальный матч в сборной, как у Месси, но уже с другим тренером

"Думаю, у Роналду все равно будет прощальный матч в сборной Португалии, но уже с другим тренером.Он по?любому сыграет прощальный матч за сборную. Всё?таки должны его хорошо проводить", - сказал Булыкин "Матч ТВ".
Ранее форвард покинул расположение сборной Португалии после того, как Жорже Жезуш не гарантировал ему место в основном составе. За национальную команду Роналду забил 146 голов, оставаясь рекордсменом по этому показателю.
7 октября сборная Аргентины сыграла с Бенином. Эта встреча стала последней для Месси в составе национальной команды.