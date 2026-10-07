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Шилов и Кондаков раскрыли особую роль Аршавина в их карьерах: постоянно нас сталкивал

Молодые игроки "Зенита" Вадим Шилов и Даниил Кондаков рассказали, как Андрей Аршавин помогал им развиваться и поддерживал конкуренцию между воспитанниками клуба.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Шилова, Аршавин регулярно давал ему подсказки и не стеснялся критиковать за нереализованные моменты. Кондаков в свою очередь отметил близкие отношения с бывшим футболистом сборной России и рассказал, как тот специально подогревал соперничество между молодыми игроками.

"Он нас всегда сталкивал с Шилом, говорит: "Кондак, кто лучше: ты или Шил?" Я говорю: "Я". Шила спрашивает, он говорит: "Я". Он говорит: "Ну, посмотрим, посмотрим". Потом игра проходит, он приходит на следующий день, говорит: "Не, на этой неделе был Шил лучше"", — рассказал Кондаков.

Шилов добавил, что Аршавин остается на связи с молодыми футболистами и сейчас. При необходимости воспитанники "Зенита" могут обратиться к нему за советом, при этом бывший игрок и сам периодически звонит им.

"Если нуждаемся в чем-то, совет не совет, мне кажется, спокойно можно набрать. Да и он, бывает, набирает", — отметил Шилов.

Источник: "СБГ ШОУ"

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