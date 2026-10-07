Шилов и Кондаков раскрыли особую роль Аршавина в их карьерах: постоянно нас сталкивал

Фото: ФК "Зенит"

"Он нас всегда сталкивал с Шилом, говорит: "Кондак, кто лучше: ты или Шил?" Я говорю: "Я". Шила спрашивает, он говорит: "Я". Он говорит: "Ну, посмотрим, посмотрим". Потом игра проходит, он приходит на следующий день, говорит: "Не, на этой неделе был Шил лучше"", — рассказал Кондаков.