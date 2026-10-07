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ЭСК признала ошибочным удаление игрока "Оренбурга" в матче с "Динамо"

Экспертно-судейская комиссия РФС установила, что арбитр Павел Кукуян ошибочно показал вторую желтую карточку Руслану Кулю в концовке матча "Оренбурга" с московским "Динамо".
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
"Оренбург" обратился в ЭСК с просьбой проверить два удаления, произошедших в компенсированное время встречи 8-го тура РПЛ. В одном из эпизодов комиссия признала решение судейской бригады неправильным.

На 92-й минуте Куль получил второе предупреждение за фол на Бителло и был удален с поля. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что нарушение действительно произошло, однако оснований для желтой карточки не было.

"Руслан Куль ("Оренбург") нарушает правила игры в единоборстве за мяч с Бителло, однако контакт с его стороны носит неосторожный характер: без использования шипов и с низкой интенсивностью. Оснований для вынесения предупреждения не было", — говорится в заключении ЭСК.

При этом второе удаление "Оренбурга" комиссия признала правильным. На 94-й минуте Максим Сивис после полученного предупреждения продемонстрировал жест в адрес арбитра. ЭСК единогласно расценила его действия как неспортивное поведение, заслуживающее еще одной желтой карточки.

Матч завершился победой "Динамо" со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Виктор Окишор.

Источник: официальный сайт РФС

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