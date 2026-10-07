ЭСК признала ошибочным удаление игрока "Оренбурга" в матче с "Динамо"

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"Руслан Куль ("Оренбург") нарушает правила игры в единоборстве за мяч с Бителло, однако контакт с его стороны носит неосторожный характер: без использования шипов и с низкой интенсивностью. Оснований для вынесения предупреждения не было", — говорится в заключении ЭСК.