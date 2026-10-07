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Канчельскис оценил игру сборной России с Нигерией

Бывший игрок "МЮ" Андрей Канчельскис высказался об игре сборной России с Нигерией.
Фото: РФС
"Я не могу и не хочу оценивать уровень сборной России по итогам товарищеских матчей с Нигерией, Намибией и Ираном, потому что это неофициальные игры.
У меня появится понимание того, на что способны российские футболисты, только тогда, когда их допустят до участия в международных турнирах", - сказал Канчельскис "РБ Спорт".

Команда Валерия Карпина вела с преимуществом в два мяча, но упустила победу на 90+4-й минуте.

Нигерия открыла счёт на 10-й минуте благодаря голу Келечи Ихеаначо. Ещё до перерыва россияне перевернули ход встречи: на 30-й минуте забил Лечи Садулаев, а на 45+2-й отличился Матвей Кисляк.

После перерыва Алексей Миранчук сделал счёт 3:1. На 78-й минуте Питер Эдокполор сократил отставание нигерийцев, а уже в компенсированное время Акор Адамс принёс гостям ничью.

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