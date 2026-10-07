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Бубнов назвал команды, которые будут бороться за чемпионство РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов рассказал, какие команды будут бороться за золотые медали РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" и "Зенит" — они по ресурсу.
Но по игре, по качеству игры сейчас очень хорошо "Динамо" выглядит. "Динамо" даже лучше "Спартака" выглядит. Больше того, у них не такие большие потери в сборных были. И достаточно уверенно игры контрольные провели", - сказал Бубнов в выпуске "Коммент.Шоу".

На данный момент "Краснодар" лидирует в таблице РПЛ, имея в своем активе 21 очко в девяти сыгранных матчах. Московское "Динамо", "Спартак" и ЦСКА делят второе, третье и четвертое место, набрав по 19 баллов. "Зенит" располагается на пятой строчке с 18-ю набранными очками.

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