Кондаков объяснил, почему воспитанники годами не пробиваются в основу "Зенита"

По словам 18-летнего полузащитника, в основе готовы спокойно относиться к ошибкам молодых футболистов, если видят их характер и желание исправляться.
"Ты можешь ошибаться. Понятно, что на тебя будут ругаться, будут требовать с тебя, чтобы ты не ошибался. Но если ты после ошибки встаешь и ничего не делаешь, то сразу на тебе крест ставят", — рассказал Кондаков.
Футболист также отметил, что далеко не все воспитанники понимают, ради чего получают шанс в системе петербургского клуба.
"Я просто знаю и видел в своей жизни, что не все понимают, ради чего они сюда приезжают. Для многих это приехать, форму получить зенитовскую, чтобы быть дома крутым. Это очень зависит от твоих целей и того, что у тебя в голове", — добавил игрок.
Отдельно Кондаков привел в пример Шилова, который много работал над завершением атак. По его словам, окружающие могут обсуждать характер партнера и завидовать его успехам, не зная, сколько дополнительного времени тот тратил на тренировки.
Источник: "СБГ ШОУ"