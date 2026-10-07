Кондаков объяснил, почему воспитанники годами не пробиваются в основу "Зенита"

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"

"Ты можешь ошибаться. Понятно, что на тебя будут ругаться, будут требовать с тебя, чтобы ты не ошибался. Но если ты после ошибки встаешь и ничего не делаешь, то сразу на тебе крест ставят", — рассказал Кондаков.