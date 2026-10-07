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Кондаков объяснил, почему воспитанники годами не пробиваются в основу "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Даниил Кондаков считает, что молодым игрокам недостаточно одного таланта для закрепления в основной команде — многое зависит от характера, целей и отношения к работе.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
Кондаков рассказал, что путь каждого воспитанника в основу индивидуален. В качестве примера он привел себя и Вадима Шилова: партнер раньше оказался в первой команде, тогда как сам Даниил некоторое время выступал за "Зенит-2", где получил необходимый опыт борьбы во взрослом футболе.

По словам 18-летнего полузащитника, в основе готовы спокойно относиться к ошибкам молодых футболистов, если видят их характер и желание исправляться.

"Ты можешь ошибаться. Понятно, что на тебя будут ругаться, будут требовать с тебя, чтобы ты не ошибался. Но если ты после ошибки встаешь и ничего не делаешь, то сразу на тебе крест ставят", — рассказал Кондаков.

Футболист также отметил, что далеко не все воспитанники понимают, ради чего получают шанс в системе петербургского клуба.

"Я просто знаю и видел в своей жизни, что не все понимают, ради чего они сюда приезжают. Для многих это приехать, форму получить зенитовскую, чтобы быть дома крутым. Это очень зависит от твоих целей и того, что у тебя в голове", — добавил игрок.

Отдельно Кондаков привел в пример Шилова, который много работал над завершением атак. По его словам, окружающие могут обсуждать характер партнера и завидовать его успехам, не зная, сколько дополнительного времени тот тратил на тренировки.

Источник: "СБГ ШОУ"

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