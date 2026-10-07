Колосков – о Карпине: тренер европейского уровня

"По этим матчам сборной я увидел совсем другого Карпина – серьёзного, эстетичного тренера. Настоящего тренера европейского уровня.Он стал намного серьёзнее, за этим приятно наблюдать. Ну и сборная России порадовала своей игрой в эту паузу. Костяк у этой команды точно есть. Будет здорово увидеть эту команду в официальных матчах", – сказал Колосков.
В 2026 году Россия провела восемь матчей: одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Команда обыграла Никарагуа – 3:1, Буркина-Фасо – 3:0, Тринидад и Тобаго – 3:0, Иран – 2:0 и Намибию – 6:0, уступила Египту – 0:1, а также сыграла вничью с Мали – 0:0 и Нигерией – 3:3.