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ЭСК отклонила обе претензии "Зенита" к судейству в матче с "Локомотивом"

Экспертно-судейская комиссия РФС признала правильными два спорных решения арбитра Никиты Новикова, которые "Зенит" попросил проверить после победы над "Локомотивом" со счетом 2:1.
Фото: ФК "Зенит"
Первый эпизод произошел уже на 3-й минуте встречи. "Зенит" попросил оценить решение судьи не назначать пенальти после попадания мяча в руку защитника "Локомотива" Сергея Бабкина. ЭСК единогласно поддержала арбитра.

"Контакт мяча с рукой защитника "Локомотива" Сергея Бабкина не является наказуемым. Игрок выпрыгивал вверх, находясь в единоборстве с соперником. Положение его руки было оправданным с учетом действий игрока в данной ситуации", — говорится в решении комиссии.

Второе обращение касалось эпизода перед голом железнодорожников на 18-й минуте. Петербуржцы считали, что Илья Еремеев мог нарушить правила на Вильмаре Барриосе в атакующей фазе. Большинство членов ЭСК вновь признали действия арбитра правильными.

Комиссия установила, что Еремеев первым сыграл в мяч, не совершал дополнительного движения в сторону соперника, а последующий контакт с Барриосом был неизбежным и произошел без грубости.

Сам матч 8-го тура РПЛ завершился победой "Зенита" со счетом 2:1. "Локомотив" открыл счет благодаря голу Руденко, после чего хозяева ответили мячами Андраде и Энрике.

Источник: официальный сайт РФС

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