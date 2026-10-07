ЭСК отклонила обе претензии "Зенита" к судейству в матче с "Локомотивом"

"Контакт мяча с рукой защитника "Локомотива" Сергея Бабкина не является наказуемым. Игрок выпрыгивал вверх, находясь в единоборстве с соперником. Положение его руки было оправданным с учетом действий игрока в данной ситуации", — говорится в решении комиссии.
Второе обращение касалось эпизода перед голом железнодорожников на 18-й минуте. Петербуржцы считали, что Илья Еремеев мог нарушить правила на Вильмаре Барриосе в атакующей фазе. Большинство членов ЭСК вновь признали действия арбитра правильными.
Комиссия установила, что Еремеев первым сыграл в мяч, не совершал дополнительного движения в сторону соперника, а последующий контакт с Барриосом был неизбежным и произошел без грубости.
Сам матч 8-го тура РПЛ завершился победой "Зенита" со счетом 2:1. "Локомотив" открыл счет благодаря голу Руденко, после чего хозяева ответили мячами Андраде и Энрике.
Источник: официальный сайт РФС