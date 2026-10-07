ЭСК отклонила обе претензии "Зенита" к судейству в матче с "Локомотивом"

Фото: ФК "Зенит"

"Контакт мяча с рукой защитника "Локомотива" Сергея Бабкина не является наказуемым. Игрок выпрыгивал вверх, находясь в единоборстве с соперником. Положение его руки было оправданным с учетом действий игрока в данной ситуации", — говорится в решении комиссии.