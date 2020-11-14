"В прошлом сезоне команда была совсем в плохом состоянии. Сейчас стала играть лучше, но для "Рубина" этого недостаточно. Мы все привыкли видеть "Рубин" в еврокубках, а команда уже давно там не играла.
Да, сегодняшний "Рубин" не вылетит, но и шансов попасть в Европу я сейчас не вижу. Мне кажется, у команды сейчас нет желания играть в еврокубках. Большой акцент на публичности, много развлекательных видео, кадров из раздевалки. Несоизмеримо много пиара по сравнению с результатами", - передает слова Карадениза Metaratings.
Напомним, что турок выступал за "Рубин" в период с 2008 по 2018 год, когда и закончил карьеру. В составе казанского клуба в чемпионатах России полузащитник провел 226 матчей и забил 39 голов.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Рубин", который возглавляет Леонид Слуцкий, после 14-и туров имеет в своем активе 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице. Их следующий матч состоится 22 ноября в Казани против "Ростова". Стартовый свисток игры прозвучит в 19:00 по Москве.
Минувший сезон чемпионата России "Рубин" закончил на 10-м месте, набрав по итогам 30-и туров 35 очков.
Карадениз: у "Рубина" несоизмеримо много пиара по сравнению с результатами
Бывший игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз поделился мнением о нынешнем состоянии казанской команды.
Фото: ФК "Рубин"
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