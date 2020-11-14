"С точки зрения безопасности это положительное нововведение. Постепенно это надо вводить, не сразу, а дать какое-то время на адаптацию этой идеи. Сначала на добровольной основе, а потом какой-то срок - до какого-то определенного числа оформить Fan ID. И он должен быть единым по всей России", - сказал Рекечинский.
Напомним, что такая система уже была применена в России во время чемпионата мира 2018 года. Так называемый паспорт болельщика, который раньше выдавался на руки, теперь будет внесен в систему в электронном виде.
В текущем сезоне РПЛ "Ротор" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Источник: "СЭ"
Гендиректор "Ротора": Fan ID улучшит безопасность на стадионах
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский поделился своим мнением о введении паспорта болельщика на матчах РПЛ со следующего сезона.
Фото: ФК "Ротор"
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