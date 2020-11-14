Гендиректор "Ротора": Fan ID улучшит безопасность на стадионах

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский поделился своим мнением о введении паспорта болельщика на матчах РПЛ со следующего сезона.

Фото: ФК "Ротор"