Воронин: Смолов и Кокорин — два порядочных мужика

Тренер "Динамо" Андрей Воронин высказался о форвардах "Локомотива" и "Спартака" Федоре Смолове и Александре Кокорине.
Фото: Getty Images
— И с Кокорой, и со Смолом я на связи. Я всегда говорил: они хорошие футболисты, но для меня важнее человеческие качества. Что у одного, что у другого они очень сильные. Люди, которые их не знают, много разного болтают: пижоны, мажоры. Это всё обманчивое первое впечатление. На самом деле, это два очень порядочных мужика, — рассказал Воронин в интервью "Чемпионату".

41-летний Воронин выступал за "Динамо" с 2010 по 2014 год, затем завершив карьеру. Всего за московскую команду форвард провёл 87 матчей, забил 24 гола и отдал 20 голевых передач.

30-летний Смолов находился в структуре "Динамо" с 2007 по 2015 год. Россиянин провёл за бело-голубых 77 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

29-летний Кокорин был в "Динамо" с 2008 по 2016 год. Нападающий забил 50 голов и отдал 26 голевых передач в 203 матчах за клуб.

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Теги: Динамо Спартак Локомотив Воронин Кокорин Смолов
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