Кокорин: моя фамилия в "Локомотиве" обсуждалась три секунды

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин рассказал о том, как выбирал себе новый клуб.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
"Мне было не принципиально вернуться в родной город. Понятное дело, что я здесь много лет провел, 15 лет прожил до того, как уехал в Санкт-Петербург, а потом в Сочи. Ме привычно в Москве, но я не скажу, что после завершения карьеры я мечтаю здесь жить, поэтому вопрос при переходе о городе не стоял.

Я разговаривал с Марко Николичем по телефону, он произвел очень хорошее впечатление, как и его агент. Мне показалось, что они очень порядочные люди и о клубе сильно переживают, хоть они недавно в "Локомотиве". Большой плюс "Локомотива" - это Лига чемпионов, я, конечно, это рассматривал, но после того, как прошло заседания совета по трансферам, мне позвонили и сказали, что извини. Николич позвонил, сказал, что твоя фамилия обсуждалась три секунды", - сказал Кокорин в в интервью ютуб-каналу Нобеля Арустамяна.

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Теги: Локомотив Спартак Кокорин Николич
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