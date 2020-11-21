29-летний форвард покинул поле без гола на 75-й минуте.
Таким образом, в девяти матчах за "Спартак" Кокорин забил один гол – "Химкам" (3:2) с пенальти, а также сделал одну голевую передачу.
Кокорин в 9 матчах за "Спартак" забил 1 гол - с пенальти "Химкам"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин вышел в стартовом составе на матч 15-го тура РПЛ с "Динамо", но не смог забить за красно-белых.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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