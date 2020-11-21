"Соболева в ближайших играх с нами не будет. Я смотрел статистику последних наших матчей. Из 8 последних матчей в 5 или 6 Соболев принять участие не смог, и 4 следующие он тоже пропустит. Это, конечно, очень грустно. Ни для кого не секрет, что прошлой зимой я очень хотел, чтобы он стал нашим игроком", - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.
Источник: ютуб-канал ФК "Спартак"
Тедеско: Соболева в ближайших играх с нами не будет
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о важности нападающего Александра Соболева для московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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