"Рубин" потерпел третье поражение подряд, уступив "Ростову" в домашнем матче 15 тура РПЛ (0:2). Ранее казанский клуб 4 ноября проиграл в гостях "СКА-Хабаровску" со счетом 0:1 во встрече группового раунда Кубка России, после чего 8 ноября в 14 туре Российской премьер-лиги также на выезде уступил 0:2 "Химкам".
Свою последнюю победу "Рубин" одержал 31 октября, в матче 13 тура РПЛ переиграв "Арсенал" со счетом 3:1.
"Рубин" проиграл "всухую" третий матч подряд
Казанский "Рубин" уступил в третьей игре подряд во всех турнирах, не забив ни одного гола.
Фото: ФК "Рубин"
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