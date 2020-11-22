Победив на выезде со счетом 2:0 казанский "Рубин", "Ростов" продлил примечательную статистическую серию. Уже восьмую игру подряд во всех турнирах команда чередует победы и поражения.
Серия началась 24 сентября, когда в матче квалификационного раунда Лиги Европы "Ростов" уступил "Маккаби" из Хайфы со счетом 1:2 (ранее были ничья 0:0 с "Локомотивом" и техническая победа в игре с волгоградским "Ротором"). После этого желто-синие в шахматном порядке обыграли в чемпионате России "Арсенал", "Ахмат, "Спартак" и "Рубин", и уступили "Сочи", "Химкам" и ЦСКА.
Следующий матч "Ростов" проведет 28 ноября на своем стадионе, его соперником станет московское "Динамо".
"Ростов" уже восьмой матч чередует победы с поражениями
"Ростов" выездной победой над "Рубином" (2:0) продолжил примечательную статистическую серию - вот уже восьмую игру подряд команда чередует выигранные и проигранные матчи.
Фото: ФК "Ростов"
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