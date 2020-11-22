- Мне кажется, что за последние 4 года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, максимально органично и более-менее незаменимо он смотрелся только в тюрьме. Потому что, понимаете, было понятно, как он туда попал. Им все время интересовались. А сейчас Кокорин что есть, что нет. И, самое главное, он выходит на поле и не становится яснее, зачем он это все делает, - сказал Уткин на своем ютуб-канале.
Нападающий Александр Кокорин вышел в основном составе "Спартака" в матче 15 тура Российской премьер-лиги против "Динамо" (1:1). Форвард провел на поле 74 минуты и не отметился результативными действиями. За отведенное ему игровое время Кокорин ни разу не пробил по воротам соперника, выполнил одну ключевую передачу и выиграл два верховых единоборства. "Спартак" по итогам первого круга набрал 29 очков в 15 матчах и находится на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ.
Уткин: Кокорин за последние 4 года органично смотрелся только в тюрьме
Журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал игру форварда "Спартака" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!