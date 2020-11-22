Напомним, что до недавнего времени Чистяков занимал пост главы селекционного отдела красно-белых.
"Мы поговорили максимально честно и корректно. Я сказал, что приглашён на руководящую должность и мне интересно самому сформировать скаутский отдел — это престижная ступенька в карьере. Бабаев пожелал мне удачи, и мы до сих пор в хороших отношениях", - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Информация о том, что "Спартак" намерен уволить Чистякова появилась 11 августа 2020 года. На тот момент генеральным директором красно-белых являлся Шамиль Газизов. Приходил в клуб Чистяков при бывшем генеральном директоре Томасе Цорне.
Бывший скаут ЦСКА Чистяков рассказал о реакции Бабаева на его уход в "Спартак"
Экс-скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал, как генеральный директор клуба Романа Бабаева отнесся к его уходу в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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