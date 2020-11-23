ЦСКА оштрафован на 200 тысяч рублей

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 200 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм во время проведения матча 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (3:1).
Фото: ПФК ЦСКА
Напомню, что "Спартак" за схожие нарушения во время матча с "Зенитом" был оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА после 15-и туров с 32 очками является единоличным лидером РПЛ.

Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"

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Теги: ЦСКА Коронавирус
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