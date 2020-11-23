Напомним, что Кокорин сказал об этом в 2013 году, будучи футболистом московского "Динамо". Минувшем летом Александр перешел в "Спартак".
"Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в голове присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель.
Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе "Спартака"? Да. Я просто вспоминаю все свои ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться", - рассказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Помимо "Динамо", Кокорин выступал за "Анжи", "Зенит" и "Сочи". За "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний футболист провел 7 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти ("Химкам") и сделал 1 результативную передачу.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдет в "Спартак"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал свое давнее заявление о том, что никогда не перейдёт в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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