Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдет в "Спартак"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал свое давнее заявление о том, что никогда не перейдёт в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что Кокорин сказал об этом в 2013 году, будучи футболистом московского "Динамо". Минувшем летом Александр перешел в "Спартак".

"Что происходит в голове у футболиста, когда он говорит такое? У них в голове присутствует момент соперничества с этой командой всю жизнь. Так сложилось, что в командах, в которых я был, это как раз был ключевой соперник, которого всегда не любили, раздражитель.

Вспоминаю ли я эту фразу, сидя в офисе "Спартака"? Да. Я просто вспоминаю все свои ситуации, чтобы лишний раз вообще не зарекаться", - рассказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Помимо "Динамо", Кокорин выступал за "Анжи", "Зенит" и "Сочи". За "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний футболист провел 7 матчей, в которых забил 1 гол с пенальти ("Химкам") и сделал 1 результативную передачу.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Кокорин Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Завершился первый круг чемпионата России сезона-2020/21 1
Жиру может покинуть "Челси" этой зимой
"Уфа" проиграла "Химкам" и закончила первый круг на последнем месте 1
Соболев успешно перенес операцию на колене (фото) 5
Митрюшкин: Головин уже лидер "Монако" 1
Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдет в "Спартак" 7
Азмун, Малком и Дриусси прилетели с "Зенитом" на матч против "Лацио" 3
Стало известно, почему Мирзов пропустил матч "Химок" с "Уфой"
Дриусси недоволен своим положением в "Зените" 8
Кононов: Эджуке мог перейти в "Спартак", но я выбрал Ларссона 2
Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы 1
Фанаты ЦСКА выбрали лучший гол команды в октябре (видео)
Кержаков: Халк, придя в "Зенит" сейчас, наверное, будет лучшим в чемпионате России 1
"Уфа" - "Химки". Дядюн и Глушаков выйдут с первых минут
Джеко вылечился от коронавируса
"Локомотив" отправился на матч с "Атлетико"
Фелипе сможет сыграть против "Зенита"
Источник: "Локомотив" интересуется форвардом "Реймса"
Ибрагимович рискует пропустить около месяца 2
Месси не включен в заявку "Барселоны" на матч с киевским "Динамо" 1
Сулейманов: надеюсь, завтра возьмем реванш и сможем реабилитироваться за матч в Испании 1
Мусаев: матч с "Севильей" - самый важный для "Краснодара" 4
"Лацио" продлит контракт с Ачерби
Митрюшкин заявил, что у него было суперпредложение из России 4
Источник: Азмун и Малком отправились с "Зенитом" на матч с "Лацио" 6
Карасев будет работать на матче Лиги чемпионов 3
Источник: Вендел и Оздоев не сыграют с "Лацио" 2
Защитник сборной ЮАР погиб в автокатастрофе
Матч "Атлетико" - "Локомотив" рассудит словенец
Российский вратарь Хайкин стал чемпионом Норвегии 2
Все новости
-