Председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков уволен из РЖД. Работать в клубе он продолжит

Полномочия Анатолия Мещерякова в должности заместителя генерального директора ОАО "РЖД" прекращены.
Фото: "РБК-Спорт"
"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 19 ноября Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора, его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены", - заявили в РЖД.

В "Локомотиве" Мещеряков продолжит работать. Напомним, в московском клубе он занимает должность председателя совета директоров.

"В "Локомотиве" ничего не меняется", - сказал Мещеряков в интервью "РБК-Спорт".

"Локомотив" по итогам первого круга РПЛ занимает восьмое место с 24-мя очками в активе.

Ранее в СМИ появилась информация, что если Мещеряков уйдет из "Локомотива", его может сменить бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.

Источник: ТАСС

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Теги: Локомотив Мещеряков Дворкович
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