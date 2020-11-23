"Решением совета директоров ОАО "РЖД" от 19 ноября Анатолий Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора компании в связи с истечением срока трудового договора, его полномочия в качестве члена правления открытого акционерного общества также прекращены", - заявили в РЖД.
В "Локомотиве" Мещеряков продолжит работать. Напомним, в московском клубе он занимает должность председателя совета директоров.
"В "Локомотиве" ничего не меняется", - сказал Мещеряков в интервью "РБК-Спорт".
"Локомотив" по итогам первого круга РПЛ занимает восьмое место с 24-мя очками в активе.
Ранее в СМИ появилась информация, что если Мещеряков уйдет из "Локомотива", его может сменить бывший заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.
Источник: ТАСС
Председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков уволен из РЖД. Работать в клубе он продолжит
Полномочия Анатолия Мещерякова в должности заместителя генерального директора ОАО "РЖД" прекращены.
Фото: "РБК-Спорт"
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