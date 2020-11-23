"Некоторые товарищи слышат звон, да не знают, где он". Мещеряков - о возможном уходе из "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из московской команды.
Фото: "Известия"
"Информация о моем уходе из "Локомотива" не соответствует действительности. Из команды не ухожу. На все эти новости реагирую со смехом. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать.

"Локомотив" развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров", - сказал Мещеряков.

Ранее сегодня было объявлено, что Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора ОАО "РЖД".

"Локомотив" по итогам первой половины РПЛ занимает восьмое место. Команда Марко Николича после 15-ти матчей в своем активе имеет 24 очка.

Источник: "СЭ"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Мещеряков
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Аленичев: Если бы мне было лет 27, я бы с Моуринью ушел в "Челси"
"Бавария" поздравила теннисиста Медведева с победой на итоговом турнире АТР (видео) 2
Глушаков прокомментировал победу над "Уфой" (фото)
"Некоторые товарищи слышат звон, да не знают, где он". Мещеряков - о возможном уходе из "Локомотива" 1
Рахимов: у игроков "Уфы" не хватает мастерства и класса, поэтому страдает реализация 5
Черевченко: "Химкам" и "Уфе" отступать некуда. Нужно было набирать очки 1
"Уфа" на дне, отказ "Спартака" от Эджуке, новый босс "Локо". Главное за 23 ноября
Семак: возможно, кто-то с "Лацио" сыграет не на своей позиции 5
Источник: Мирзов должен восстановиться к следующему матчу "Химок"
В "Спартаке" надеются, что Соболев будет готов к возобновлению чемпионата 4
Председатель совета директоров "Локомотива" Мещеряков уволен из РЖД. Работать в клубе он продолжит 6
Трошечкин стал лучшим игроком матча "Уфа" - "Химки"
Мурзагулов: "Уфа" еще много кого обыграет. Хоронить нас рановато
Завершился первый круг чемпионата России сезона-2020/21 5
Жиру может покинуть "Челси" этой зимой
"Уфа" проиграла "Химкам" и закончила первый круг на последнем месте 6
Соболев успешно перенес операцию на колене (фото) 6
Митрюшкин: Головин уже лидер "Монако" 1
Кокорин объяснил свою фразу о том, что никогда не перейдет в "Спартак" 9
Азмун, Малком и Дриусси прилетели с "Зенитом" на матч против "Лацио" 3
Стало известно, почему Мирзов пропустил матч "Химок" с "Уфой"
Дриусси недоволен своим положением в "Зените" 9
Кононов: Эджуке мог перейти в "Спартак", но я выбрал Ларссона 3
Ибрагимович может пропустить до месяца из-за травмы 1
Фанаты ЦСКА выбрали лучший гол команды в октябре (видео)
Кержаков: Халк, придя в "Зенит" сейчас, наверное, будет лучшим в чемпионате России 1
"Уфа" - "Химки". Дядюн и Глушаков выйдут с первых минут
Джеко вылечился от коронавируса
"Локомотив" отправился на матч с "Атлетико"
Фелипе сможет сыграть против "Зенита"
Все новости
-