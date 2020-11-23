"Информация о моем уходе из "Локомотива" не соответствует действительности. Из команды не ухожу. На все эти новости реагирую со смехом. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, да не знают, где он. Им бы фантастику писать.
"Локомотив" развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров", - сказал Мещеряков.
Ранее сегодня было объявлено, что Мещеряков освобожден от должности заместителя генерального директора ОАО "РЖД".
"Локомотив" по итогам первой половины РПЛ занимает восьмое место. Команда Марко Николича после 15-ти матчей в своем активе имеет 24 очка.
Источник: "СЭ"
"Некоторые товарищи слышат звон, да не знают, где он". Мещеряков - о возможном уходе из "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном уходе из московской команды.
Фото: "Известия"
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