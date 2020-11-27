Детская футбольная лига назвала игроков, номинированных на премию "Первая пятерка" в 2020 году, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги. Эта награда ежегодно вручается лучшему молодому (в возрасте до 21 года) футболисту РПЛ. Победитель будет определен путем голосования среди 100 руководителей футбольных организаций и клубов, тренеров, экспертов и журналистов, которые назовут 5 лучших молодых игроков, распределенных по местам.
В текущем году в список номинантов вошли Артем Голубев ("Уфа"), Данил Глебов ("Ростов"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Константин Марадишвили (ЦСКА), Павел Маслов ("Спартак"), Наиль Умяров ("Спартак") и Даниил Уткин ("Краснодар").
Дивеев, Глебов и Маслов - в числе претендентов на премию молодому игроку "Первая пятерка"
Стали известны футболисты, номинированные на ежегодную премию лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года) "Первая пятерка".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!