Дивеев, Глебов и Маслов - в числе претендентов на премию молодому игроку "Первая пятерка"

Стали известны футболисты, номинированные на ежегодную премию лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года) "Первая пятерка".

Фото: РПЛ