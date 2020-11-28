Как заявляет твиттер московского "Локомотива" полузащитник команды Антон Миранчук подхватил простуду.
При этом отмечается, что все тесты Миранчука на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результ.
Матч "Ахмат" - "Локомотив" начнется в Грозном на "Ахмат Арене" в 19:00 мск. Кроме Миранчука игру у "железнодорожников" пропустят вратарь Гильерме и защитник Ведран Чорлука.
Антон Миранчук провел 19 матчей в этом сезоне, забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач.
Источник: твитер московского "Локомотива"
Миранчук пропустит матч с "Ахматом" из-за простуды
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук пропустит игру 16-го тура РПЛ с "Ахматом" из-за болезни.
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