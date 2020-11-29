"Не могу сказать, что я недоволен командой. И в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем, но у нас нет должной отдачи от нападающих. Много матчей, когда играем за счет полузащиты, а нам надо, чтобы включались и форварды.
Мы сами не реализовали свои моменты. Поэтому итог для нас не очень хороший", - заявил Гончаренко.
ЦСКА в Казани проиграл "Рубину" со счетом 0:1. Это поражение не позволило "армейцам" стать единоличными лидерами РПЛ по итогам 16-ти туров. В активе московской команды осталось 32 очка.
В следующем туре российского чемпионата ЦСКА на домашнем поле примет подмосковные "Химки". Игра пройдет 6 декабря и начнется в 19:00 мск.
Источник: пресс-служба ЦСКА
Гончаренко: в ЦСКА нет необходимой отдачи от нападающих
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение об игре своей команды после поражения от казанского "Рубина" (0:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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