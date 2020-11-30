Сообщается, что также подхватили коронавирус несколько представителей штаба "Локомотива".
Завтра "Локомотив" проведет поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Начало - в 20:55 мск.
Источник: Telegram-канал "Sport_Inside"
Источник: Крыховяк и Антон Миранчук заразились коронавирусом
Полузащитники "Локомотива" Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук и Даниил Куликов заразились коронавирусом.
Фото: ФК "Локомотив"
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