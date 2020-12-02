"Ты молодой, в "Зените", тебе платят хорошие деньги, можешь купить всё, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку.
Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку - полный набор. Делать дома нечего - поеду в магазин," - сказал Канунников.
Сейчас 29-летний хавбек восстанавливается после травмы.
С 2009 по 2012 год находился на контракте с "Зенитом", за который провел 32 матча и забил 2 мяча. Также защищал цвета "Томи", "Амкара", "Рубина" и "СКА-Хабаровск".
В составе России Канунников провел 12 матчей.
В текущем сезоне ФНЛ "Крылья Советов" занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.
Источник: "Чемпионат"
Канунников: куда уходили деньги в "Зените"? Это просто безумие
Полузащитник "Крыльев Советов" Максим Канунников поделился воспоминаниями, куда тратил заработанные деньги в "Зените".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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