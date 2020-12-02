По информации источника, функционер продолжит работать на своем посту до конца календарного года, после чего с высокой долей вероятности будет освобожден от обязанностей.
Ранее сообщалось, что представители "железнодорожников" контактировали с гендиректором "Спартака" Шамилем Газизовым по поводу возможного сотрудничества.
Напомним, что Кикнадзе занимает должность генерального директора "Локомотива" с декабря 2018 года.
После 16-и туров Российской Премьер-Лиги красно-зеленые занимают 7-е место, набрав 25 очков. Также накануне "Локомотив" потерял шансы на выход из группы Лиги чемпионов, проиграв "Зальцбургу" (1:3).
Источник: Metaratings.ru
Источник: в "Локомотиве" приняли решение об отставке Кикнадзе
Руководство "Локомотива" приняло решение расстаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
Фото: ФК "Локомотив"
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