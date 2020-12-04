"Самое печальное, что футболисты Центрального Клуба нашей Армии проиграли волчьей горе из Австрии!!! Может, переименовать ЦСКА? В КЛПВГ — клуб любителей проиграть волчьей горе", - написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Вчера ЦСКА уступил в Москве австрийскому "Вольфсбергу" в пятом туре группового этапа Лиги европы. "Армейцы" остались на 4-м месте в группе с тремя очками в активе. ЦСКА потерял возможность выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. В последнем матче турнира, московский коллектив сыграет с загребским "Динамо" 10 декабря. Начало матча в 23:00 мск.
Источник: телеграм-канал Дмитрий Губерниева
Губерниев предложил переименовать ЦСКА
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил ЦСКА новое название.
Фото: "Матч ТВ"
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