Черчесов: кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается

Черчесов опять устроил шоу в прямом эфире. Специально вышел на связь, чтобы ответить на критику шоумена ТНТ Дмитрия Позова:— Александр Занфиров (@Zanfi25) December 7, 2020
"По-русски плохо понимаешь. Кто оправдывается?! Главный тренер отвечает, а не оправдывается!" pic.twitter.com/DC15JdtNvE
Сегодня состоялась жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Сборная России попала в группу Н. Соперниками российской команды будут Хорватия, Словакия, Словения, Кипра и Мальты.
Групповой раунд турнира состоится с марта по ноябрь 2021 года.