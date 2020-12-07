Черчесов: кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается

Черчесов опять устроил шоу в прямом эфире. Специально вышел на связь, чтобы ответить на критику шоумена ТНТ Дмитрия Позова:



"По-русски плохо понимаешь. Кто оправдывается?! Главный тренер отвечает, а не оправдывается!" pic.twitter.com/DC15JdtNvE