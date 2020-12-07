- Надо бороться за первое место? Ну, всегда надо. Просто это иллюзия. Так думают еще три команды. Ну, ладно, две с половиной. А это значит, что все у всех будут отбирать очки. А это значит, что нужно играть без провалов. Нет проходных матчей, если мы говорим о борьбе за прямое выходное место. И даже за непрямое, - написал Уткин в своем телеграм-канале.
7 декабря в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе прошла жеребьевка европейского квалификационного турнира к Чемпионату мира 2022 года. Сборная России попала в группу H, ее соперниками стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Для гарантированного попадания на ЧМ-2022 необходимо завоевать первую строчку в турнирной таблице группы, обладатель второго места отправится в дополнительные стыковые матчи.
Напомним, отбор на последний состоявшийся чемпионат мира (ЧМ-2018) сборная России не проходила, так как он был организован в нашей стране. В квалификационной группе на ЧЕ-2020 команда Станислава Черчесова заняла второе место вслед за сборной Бельгии и завоевала путевку на турнир.
Уткин - о группе сборной России: все у всех будут отбирать очки, нет проходных матчей
Журналист и блогер Василий Уткин дал оценку отборочной группе сборной России на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Фото: РИА Новости
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