- Сборная России может выходить на чемпионат мира с первого места. Не вижу явного конкурента. Да, есть хорваты, но я бы не сказал, что это сейчас безумно сильная команда, - передает слова Самедова Sport24.
Соперниками сборной России в квалификационной группе H европейского отбора на ЧМ-2022 стали сборные Хорватии, Словакии и Словении, а также Кипра и Мальты. Сборная Хорватии вышла в финал ЧМ-2018 и с первого места в группе отобралась на Евро-2020, но набрала только 3 очка в группе дивизиона A Лиги наций с Францией, Португалией и Швецией, опередив в итоге Швецию лишь по разнице мячей.
Самедов: Россия может выходить на ЧМ с первого места, не вижу явного конкурента
Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов оценил итоги жеребьевки отборочного турнира к ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
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