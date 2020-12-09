"Тамбов": "Спартак", как надо с вами сыграть, чтобы вы не меняли после матча генерального директора?

@fcsm_official , мы не знаем, как надо сыграть с вами, чтобы после матча вы генерального директора не меняли? pic.twitter.com/xDj6bOTFvt— ФК «Тамбов» (@fctambov68) December 9, 2020
Напомним, вчера "Спартак" объявил о расставании с генеральным директором Шамилем Газизовым. В последнем сыгранном матче красно-белые в рамках 17 тура РПЛ разгромили "Тамбов" (5:1). Прежний генеральный директор московского клуба Томас Цорн был уволен в июле 2020 года после поражения "Спартака" от "Тамбова" со счетом 2:3.