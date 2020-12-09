По данным источника, петербургский клуб, скорее всего, наложит штраф на Дриусси за несанкционированные высказывания в публичном пространстве. При этом отмечается, что игрок не конфликтует с руководством и тренерами "Зенита".
Напомним, что ранее Дриусси во время стрима назвал "дерьмовой" позицию, на которой он играет в "Зените". Также игрок выразил готовность вернуться в "Ривер Плейт", из которого перешел в петербургский коллектив в 2017 году.
Стоит отметить, что накануне Дриусси вышел на позиции форварда на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (1:2) и отличился забитым голом.
Источник: Bobsoccer
Источник: "Зенит" оштрафует Дриусси
"Зенит" оштрафует нападающего Себастьяна Дриусси, в резкой форме выразившего недовольство своей позицией на поле.
Фото: "Зенит"
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