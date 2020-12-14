"Глушаков пришел, который может подсказать, нужен опытный футболист, и игроки себя увереннее чувствуют на поле. Слава богу, эта эпопея закончилась после меня, когда там детский тренер пришел и кое-кто, который сейчас покинул "Спартак", ставил спортивного директора и хорошо, что вовремя произошла в "Химках" смена руководства и команда играет и добивается результата. Это радует.
Команда там была, но этот промежуток, который был после меня, начало чемпионата, но просто безобразно. Видно было, что не все знали, что делать на поле", - сказал Юран в эфире телеканала "Матч Премьер".
Юран - о "Химках": слава богу, эта эпопея закончилась после меня, когда детский тренер пришел. Вовремя сменилось руководство
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился своим мнением об игре подмосковной команды в РПЛ.
Фото: РПЛ
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