Функционер проработал на посту гендиректора красно-белых 5 месяцев.
"Стал ли одной из причин расставания "Спартака" с Газизовым переход Урунова? В том числе. В футбольной тусовке говорят и про то, что руководство "Спартака" не очень довольно и подписанием контракта с Кокориным. Вроде бы сам футболист говорил, что у него нет агента, а какие-то агентские при этом выплачиваются", - цитирует Юрана Sport24.
Напомним, что трансферы Кокорина и Урунова стали первыми для Газизова на должности генерального директора "Спартака". Ранее в СМИ появилась информация, что руководство красно-белых заинтересовано в продаже Александра.
Юран - о Кокорине: говорят, руководство "Спартака" не очень довольно подписанием контракта с ним
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран поделился мнением о том, чем могло быть вызвано решение руководства "Спартака" отправить в отставку генерального директора Шамиля Газизова.
Фото: ФК "Спартак"
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