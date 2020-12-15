Зе Луиш заболел коронавирусом. Операция на стопе откладывается

Форвард " Локомотива " Зе Луиш сдал положительный тест на COVID-19.

Фото: ФК "Локомотив"

Напомним, что 29-летний футболист находится в римской клинике "Вилла Стюарт", где ему должны были провести операцию на кости стопы. Перед вылетом в Италию тест на коронавирус у Зе Луиша был отрицательным.



По информации источника, футболист заболел уже в Риме. Болезнь протекает бессимптомно, однако она отодвигает сроки его восстановления. Для проведения операции врачи будут ждать отрицательный тест на COVID-19.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зе Луиш провел 6 матчей и забил 1 гол.



Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"