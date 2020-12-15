Напомним, что 29-летний футболист находится в римской клинике "Вилла Стюарт", где ему должны были провести операцию на кости стопы. Перед вылетом в Италию тест на коронавирус у Зе Луиша был отрицательным.
По информации источника, футболист заболел уже в Риме. Болезнь протекает бессимптомно, однако она отодвигает сроки его восстановления. Для проведения операции врачи будут ждать отрицательный тест на COVID-19.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Зе Луиш провел 6 матчей и забил 1 гол.
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
Зе Луиш заболел коронавирусом. Операция на стопе откладывается
Форвард "Локомотива" Зе Луиш сдал положительный тест на COVID-19.
Фото: ФК "Локомотив"
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