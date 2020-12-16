"Изи катка". "Зенит" после победы над "Спартаком" расстрелял красную перчатку под цитаты Кокорина (видео)

Изи катка! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/8I9BYxIVYA— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 16, 2020
В ролике в стиле компьютерной игры "Зенит" расстреливает красную перчатку под цитаты экс-форварда команды Александра Кокорина, который ныне является игроком "Спартака".
"Сделаем красиво" — данную фразу Кокорин произнес после подписания контракта с московской командой.
Незадолго до подписания соглашения красно-белые анонсировали переход нападающего видео в стиле игры CS: GO с отсылкой к "Зениту".
"Изи катка была" — цитата Кокорина после разгромной победы "Зенита" над "Селтиком" в 2018 году.
Красная перчатка является отсылкой к словам бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который после перехода в московский клуб заявил, что хочет бросить перчатку "Зениту".
Источник: официальный "твиттер" ФК "Зенит"