- Раньше "Спартак" всегда пытался атаковать и создавать моменты, но в Питере атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти вперед и создавать что-то я не увидел - отсутствие движения и мысли. Плюс некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в нападение, то что вообще происходит в "Спартаке"? - передает слова Павлюченко "Чемпионат".
"Спартак" уступил "Зениту" в гостевом матче 19 тура российской премьер-лиги со счетом 1:3. Красно-белые полностью уступили сине-бело-голубым по игре, статистика ударов по воротам составила 27:5, а ударов в створ - 9:2 в пользу "Зенита". По итогам осенней части чемпионата России "Спартак" набрал 35 очков и занимает промежуточное второе место, но неминуемо откатится на третью строчку после матча "Ростов" - ЦСКА.
Павлюченко: раньше "Спартак" всегда пытался атаковать. А в Питере - отсутствие движения и мысли
Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал игру своего бывшего клуба против "Зенита" в матче 19 тура РПЛ.
Фото: AFP
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